Avec les informations de Tanya Neveu

Cet organisme offre un service complètement gratuit et confidentiel pour les finissantes et finissants de la 5e secondaire, d'un DEP ou de l'école des adultes.

Dans un petit local de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville, bien aménagé, on retrouve une centaine de robes, des habits et des accessoires.

De tout pour habiller les finissantes et les finissants de la tête aux pieds.

Des habits sont également disponibles pour les finissants. (Les photos sont en noir et blanc pour conserver l'anonymat des utilisateurs) Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Depuis trois ans, un groupe de quatre fées, des membres du personnel de l'école, recueillle des dons pour habiller les futurs diplômés.

L'enseignante en mathématique Isabelle Massicotte est l'instigratrice du projet.

« Quand la fille a trouvé LA robe, celle qui fait son bonheur, qu'elle est belle dedans... c'est de voir les yeux, les étoiles dans les yeux », confit-elle, le sourire aux lèvres.

Robert Bureau, enseignant en anglais, s'est joint au groupe de fées cette année.

« Ça s'adresse autant aux gars qu'aux filles. Les pères et les mères peuvent aussi. On s'adresse vraiment à la clientèle complète de la graduation », précise-t-il.

Certaines des robes offertes par les fées (les photos sont en noir et blanc afin de conserver l'anonymat des utilisateurs) Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Une expérience unique

Magali Aumond Beaupré a eu recours aux services des fées en 2016, alors qu'elle obtenait son diplôme d'études professionnelles en production animale.

Un moment dont elle se souviendra toute sa vie.

« On a une grande fierté à obtenir notre diplôme. Quand on n'a pas les moyens dans une période plus difficile et qu'on a un organisme qui nous prend en charge... pour moi, c'était le comble du bonheur », a-t-elle confié.

Des entrepreneures du Témiscamingue contribuent aussi gratuitement à maquiller et peigner les filles lors du grand jour.