Parmi ces travaux, on retrouve le début de la construction du prolongement de l'autoroute 410 dans le secteur Lennoxville et le remplacement du pont des Grandes-Fourches au centre-ville de Sherbrooke. Aussi, le pont passant au-dessus du lac Saint-François à Lambton sera reconstruit et une réfection sera faite sur le pont Jacques-Cartier à Sherbrooke.

D'importants travaux d'asphaltage seront faits sur l'autoroute 610 est (de l'autoroute 10-55 à la route 112), sur la route 112 (à Magog), sur la route 143 (à Stanstead-Est), la route 212 (à Saint-Augustin-de-Woburn, entre autres.