Un texte de Colin Côté-Paulette

La région de Sarnia, où on retrouve la vallée de la pétrochimie et des dizaines d'oléoducs, est connue comme l'une des plus polluées au Canada.

Depuis plusieurs années, sept stations recueillent des données en tout temps pour évaluer la qualité de l'air.

Celles-ci permettent maintenant d'alimenter la plateforme web Clean Air Sarnia and Area.

Les internautes peuvent y observer en direct la quantité de polluants dans l'air de leur région, grâce à un code couleur.

L'interface de la plateforme qui permet aux internautes d'analyser la qualité de l'air en temps réel. Photo : Capture d'écran

Si cette initiative de la municipalité, de la Première Nation Aamjiwnaang et du gouvernement de l'Ontario est une victoire pour les environnementalistes de la région, certains s'inquiètent de la façon dont les niveaux de polluants sont évalués.

« On est inquiet par rapport aux normes utilisées en ce moment afin d'analyser la qualité de l'air », indique la directrice de programmes de l'organisme environnemental Ecojustice, Elaine MacDonald.

Elle dit que ce sont les normes relatives au dioxyde de soufre et à l'oxyde d'azote, qui sont particulièrement préoccupantes.

Ces seuils ont été mis en place dans les années 1970 et ils ne reflètent pas la science moderne et puisque le site est basé sur ces normes, les gens consultent des informations qui ne sont pas exactes. Elaine MacDonald, Ecojustice

Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de l'Ontario, Chris Ballard, a annoncé le 20 mars que les règlements concernant les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre avaient été revus.

« Nous reconnaissons que même une exposition à court terme au dioxyde de soufre peut être dangereuse. Ces nouvelles règles permettront de protéger les communautés et les citoyens ontariens les plus vulnérables », soutient M. Ballard dans un courriel.

Mme MacDonald croit que c'est à cause des pressions de l'industrie que ces seuils n'ont pas été mis à jour plus tôt.

« C'est un pas dans la bonne direction, mais ce sera mieux quand toutes les normes seront mises à jour », souligne-t-elle.

Une partie du site de la compagnie Imperial Oil à Sarnia. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Enjeu complexe

Pour Mike Bradley, maire de Sarnia depuis 1988, la situation est délicate puisqu'une partie de l'air provient des États-Unis, situés à moins d'un kilomètre de la ville.

« Pour être honnête, j'apprécie le site web, mais j'aimerais mieux m'attaquer au vrai problème, celui de la pollution », affirme M. Bradley.

Il y aura bientôt de nouvelles normes et l'industrie va devoir s'y plier. Mike Bradley, maire de Sarnia

Le politicien croit qu'il faudrait une étude exhaustive sur cet enjeu.