La microbrasserie La Compagnie est encore en phase de démarrage et la bourse remportée s’ajoute aux autres éléments de son montage financier qui est maintenant complété.

La finale de l'événement Les Dragons Sept-Rivières a lieu jeudi 22 mars 2018 Photo : Dragons Sept-Rivières/Dragons Sept-Rivières

Les trois associés de La Compagnie, Billy Dumas, Marie-pier Johnson et Martin Demassieux, visent désormais une ouverture dans le bas de la ville au mois d’août.

« Donc la microbrasserie La Compagnie ça va être un pub où la bière sera brassée sur place donc, on va voir la salle de brassage dans le pub, précise Marie-Pier Johnson, en entrevue à l'émission Bonjour la Côte. Donc les clients qui vont venir déguster les produits vont aussi voir Billy brasser ses recettes de bière. »

Le pub devrait pouvoir recevoir 90 personnes à l’intérieur et une terrasse qui pourra accueillir une vingtaine de personnes sera aménagé.

Des spectacles devraient être présentés dès l’automne prochain.

« En phase 1, on a décidé de vendre seulement nos produits dans notre pub et un peu plus tard en deuxième phase les bières seront distribuées dans la région et plus tard encore partout au Québec, indique Marie-Pier Johnson. On aimerait que dans deux ans environ la bouteille soit en dépanneur. »

Recettes

« Dans le pub on va avoir au moins sept recettes qui vont être régulières et il y aura toujours trois ou quatre produits saisonniers, indique le brasseur Billy Dumas. Les bières seront à l’image de l’histoire industrielle de Sept-Îles. »

Le brasseur espère pouvoir travailler avec une grande quantité de malts et de houblons produits au Québec. À plus long terme, Billy Dumas aimerait pouvoir produire son propre houblon à Sept-Îles.

Autres lauréats

C’est l'entreprise Fumeur en Nord qui a terminé au second rang. Les deux entreprises qui ont terminé en tête ont d’ailleurs un projet commun de production d’une bière spéciale avec du grain fumé par Fumeur en Nord.

Le Renard Bleu a pour sa part remporté le prix Coaching Côte-Nord. De son côté, Studio Alegre a remporté le prix Mentorat Sept-Rivières, Stéphanie Pinette a décroché le prix Volet postsecondaire et le prix Volet scolaire a été remis à la Coop Noir et Or.

Finalement, les récipiendaires des prix Coup de coeur sont Bio-crémation Aquanimaux et Renard Bleu.