La congrégation des Oblats de Marie-Immaculée se dit prête à soutenir les victimes présumées du père Alexis Joveneau, missionnaire oblat qui a œuvré sur la Basse-Côte-Nord. Lors de travaux de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Maliotenam, des témoins ont allégué avoir été agressés sexuellement et psychologiquement par le père Joveneau.