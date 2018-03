Le chien de garde de la police a fait une mise à jour de son enquête vendredi matin sur Twitter.

Vers 8 h mercredi matin, deux agents de la police de Windsor ont eu une interaction avec un homme près du restaurant MacDonald's au coin des rues Goyeau et Wyandotte.

Ils ont ensuite tiré sur l'homme. L'individu de 33 ans a été transporté à l'hôpital pour être déclaré mort vers 9 h 30.

Update to SIU Windsor investigation: At this time, two subject officers and eight witness officers have been designated. SIU can confirm that two police officers discharged their firearms, and that the man was struck multiple times.