Un texte de Marie-Hélène Paquin

Lors d'un déjeuner causerie, Investissements Québec a présenté les possibilités qui s'offrent aux manufacturiers en matière d'innovation et d'automatisation.

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissements Québec, considère que la région a un grand potentiel en matière de numérisation et d'automisation.

« Tous les gens qui donnent le service aux mines, qui leur donnent des équipements, qui font l'entretien, qui innovent tous les jours, ne servent pas juste les mines de la région. Ils exportent leur innovation, leur expertise un peu partout sur la planète, c'est ça qui est très impressionnant », a-t-il affirmé.

Un panel d'entrepreneurs de la région était prévu à l'horaire. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin

Pénurie de main-d'oeuvre

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, l'innovation technologique est une piste de solution.

Bénédict Deschamps, vice-présidente de Chevrons Rouyn-Noranda, l'a compris.

Nous on a déjà commencé, depuis 2009 on a investi beaucoup dans la technologie. Bénédict Deschamps, vice-présidente de Chevrons Rouyn-Noranda

« Nos scies sont robotisées, il n'y a plus de manipulations qui sont faites, donc c'est sûr que pour nous, c'est un enjeu important de se lancer là-dedans. Ultimement, on le sait bien aussi, au niveau de la main-d'oeuvre qui est un peu plus difficile à trouver, bien justement, le fait qu'on a investi et qu'on est allé chercher plein de nouveaux outils nous permet vraiment de produire plus aujourd'hui en ayant neuf postes de moins chez-nous. »

