BC Hydro indique que 80 % des Britanno-Colombiens affirment qu’ils changeraient leur consommation d’électricité seulement s’ils pouvaient économiser 300 $ ou plus.

La plus grande motivation [des Britanno-Colombiens] est de réaliser des économies en réduisant leur facture. Susie Rieder, porte-parole, BC Hydro

Une porte-parole de BC Hydro, Susie Rieder, croit aussi que les Britanno-Colombiens sont moins préoccupés par leur consommation d'électricité, car ils savent que l'énergie produite en Colombie-Britannique est beaucoup plus propre qu'ailleurs dans le monde.

Le rapport de BC Hydro précise que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d'hydroélectricité représentent un peu moins de 1 % de ce que la Colombie-Britannique émet.

Mobilisation internationale

Une heure pour la Terre est une mobilisation internationale contre le réchauffement climatique. Dans chaque région du monde, elle a lieu le 24 mars, et c'est à 20 h 30, heure locale, que commencent les 60 minutes d’obscurité. En plus des lumières, la population est aussi invitée à éteindre appareils électriques et électroniques.