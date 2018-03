Karim Jean Gilles a été reconnu coupable le 22 février dernier de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles.

La procureure de la Couronne, Claudie Gilbert, demandait une peine de prison de trois ans, mais le juge Bélisle avait indiqué au moment des représentations sur la peine qu'il avait en tête une peine plus « sévère, peut-être même exemplaire ».

« Ça me préoccupe. Il y a un message à lancer », avait-il ajouté.

Le juge Bélisle avait dit en rendant son jugement que le propriétaire du pitbull était « irresponsable » et qu'il se moquait de la loi et de la sécurité d'autrui.

Selon le magistrat, il a démontré une « insouciance déréglée » envers la sécurité de ses voisins en omettant de munir ses chiens de colliers et de laisses lorsqu'ils étaient à l'extérieur, en ne clôturant pas sa propriété de façon adéquate pour empêcher que ses chiens ne s'échappent, et en laissant les deux chiens à sa mère, qui n'avait pas la capacité physique de les maîtriser.

L'accusé, qui s'est représenté seul, n'a pas témoigné à son procès ni fait entendre de témoins. Il n'a pas non plus présenté d'argument pour avoir une peine réduite.

Dans sa plaidoirie, l'accusé avait suggéré qu'il y avait peut-être eu provocation de la part de la petite victime – un argument qui n'avait pas été retenu par la Cour.

Vanessa a été attaquée par un chien de type pitbull lorsqu'elle avait 7 ans. Photo : Photo fournie par la famille

Le 20 septembre 2015, la petite Vanessa Biron s'était rendue au parc Marquise de la ville de Brossard avec sa soeur de cinq ans et sa mère. C'est là qu'elle a été attaquée par le pitbull de l'accusé, dont l’autre chien tournait autour d'elle en grognant et en jappant. La mère de Vanessa s'est jetée sur l’enfant pour servir de bouclier humain.

La fillette a notamment subi des blessures au visage, en plus d'une fracture au crâne et à une main. Les muscles et les nerfs d'un côté de son visage ont été broyés et un os de sa joue a été fracturé en sept morceaux. Elle a une paralysie au visage, n'a plus de glandes salivaires et son canal auditif a été déchiré.