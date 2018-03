En 2015, la Commission de vérité et réconciliation publiait son rapport final et lançait 94 « appels à l'action ». Le sénateur Murray Sinclair, qui a été à la tête de la commission, estime aujourd'hui que les Canadiens sont plus informés qu'avant sur la réalité des pensionnats autochtones. Il évoque également ce qui a été fait et ce qui reste à faire en matière de réconciliation.