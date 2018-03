Ainsi, le camion du Temaki aura de la compagnie, celle du véhicule du Shack Santé qui a aussi obtenu son permis de la Ville.

Le responsable du dossier, le conseiller municipal Michel Tremblay, soutient que l’expérience pilote menée l’an dernier a porté fruit. La principale crainte, celle de voir les restaurateurs traditionnels se plaindre de cette concurrence mobile, ne s’est pas vraiment manifestée.

« À date, on n’a pas gros de plaintes », assure le conseiller. « De temps en temps on en a, mais on s’arrange avec eux autres », ajoutant que des mesures sont prévues pour éviter les frictions.

Pour l’instant, la cuisine de rue demeure limitée au seul arrondissement de Chicoutimi, les élus des arrondissements de Jonquière et La Baie ayant refusé l’expérience, pour l’instant.

Un permis de cuisine de rue coûte 1100 $ par an.