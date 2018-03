Transports Canada évalue la sécurité tandis que les exploitants de drones tentent d'assouplir la réglementation en matière de survol.

Les premiers intervenants veulent faire voler des drones sur les autoroutes pour déposer des défibrillateurs avant qu'une ambulance n'arrive sur un accident. La police espère utiliser les dispositifs de surveillance à distance.

Par ailleurs, des entreprises sont impatientes d'utiliser des drones pour surveiller des pipelines, de vastes zones de nature ou pour déposer des colis aux portes.

Ce sont autant de pratiques que la législation canadienne n'autorise pas en raison des dangers que cela peut provoquer. Les drones ne peuvent voler qu'à une distance où ils sont encore visibles de leur opérateur.

« C'est extrêmement frustrant », a commenté Ian Glenn, chef de la direction de la compagnie de drones d'Ottawa, ING Robotic Aviation. « Je ne peux travailler que pour l'étranger, il n'y a rien que je puisse faire au Canada. J'en fais la demande et on me le refuse, donc c'est aussi simple que ça - je ne peux pas faire d'affaires ici ».

Mais selon des documents obtenus par CBC, une série de projets pilotes et de nouveaux essais menés par Transports Canada pourraient autoriser la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l'Ontario (PPO) et les Services paramédicaux du comté de Renfrew - et prochainement des compagnies privées à tester des drones en les faisant voler au-delà de la visibilité de l'appareil.

Selon une note d'information adressée au ministre des Transports, Marc Garneau, les essais viseront à déterminer s'il est sécuritaire de parcourir de plus grandes distances et à aider le ministère à élaborer de nouveaux règlements pour tous les utilisateurs de drones.

« Il ne fait aucun doute que nous menons une révolution dans la réglementation de l'aviation », a déclaré le chef des ambulanciers paramédicaux de Renfrew, Michael Nolan. « Nous savons que les minutes coûtent des vies et que nous pouvons livrer un défibrillateur et gagner du temps, ce qui sauvera des vies ».

Le Canada comme d'autres pays, la France et les États-Unis, font face à une pression croissante pour s'adapter aux progressions rapides de la technologie des drones.

Les États-Unis ont mené à bien quelques projets visant à faire voler des drones sur une plus grande distance et la France le permet dans certaines conditions, selon le document.

Le gouvernement du Canada a prévu 33 millions de dollars dans le budget de 2017 pour des essais et des règlements sur les drones.

Le ministère craint de perdre toute connexion avec le drone, ou qu'un appareil heurte un aéronef ou qu'il s'écrase sur des gens. Les essais à venir visent à s'assurer que la technologie est fiable.

En avril, les premiers intervenants testeront des drones qui pourront voler jusqu'à 3,7 kilomètres de l'opérateur. Au cours de la semaine d'essais à Orillia, en Ontario, les pilotes devront prouver qu'ils peuvent naviguer en toute sécurité autour des arbres, des bâtiments et d'autres objets dans les milieux ruraux et urbains.

Si les premiers intervenants prouvent que la sécurité est assurée, Transports Canada pourra accorder un certificat d'opérations aériennes spécial afin que les ambulanciers paramédicaux et les services de police puissent continuer à effectuer des tests alors qu'ils sont en service.

Brian Leahey, chef adjoint des Services paramédicaux du comté de Renfrew a déclaré que voler au-delà de la visibilité de l'appareil pourrait aider les ambulanciers paramédicaux quand ils ne peuvent pas facilement accéder à un patient en cas d'urgence.

« Ils peuvent passer au-dessus d'un ruisseau, au-dessus d'un ravin, partout là où nous ne pouvons pas descendre », a expliqué M. Leahey. « Les drones, ce sont nos yeux. Nous pourrons déposer des équipements de survie, des trousses de premiers soins, des gilets de sauvetage. Parfois, c'est aussi simple qu'une corde si quelqu'un est sur la glace ».

Pour la GRC, cela pourrait signifier utiliser un drone pour la recherche et le sauvetage, la surveillance lors d'événements majeurs et aider à identifier des objets suspects.

« Le [drone] transporte généralement une caméra ou des capteurs capables d'obtenir des images numériques ou des vidéos », indique la GRC dans une déclaration à CBC. « Certains peuvent avoir la capacité d'obtenir des images infrarouges ».