Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

L'organisation en a fait l'annonce lors de la séance du conseil d'administration, jeudi.

En janvier dernier, la Ville de Rouyn-Noranda avait approuvé un réglement d'emprunt de près de 1,4 million de dollars pour faire l'achat du bâtiment et de l'infrastructure.

Or, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a plutôt décidé d'utiliser un montant de son fonds d'immobilisation afin de procéder à la rénovation de la piscine.

« Ce qu'on prévoit, c'est que d'ici une semaine ou deux, on devrait avoir le rapport au niveau de la location. On va refaire une proposition à la Ville au niveau du coût, donc on va absorber les frais de rénovation. On va donc demander à la Ville d'absorber des frais de location par la suite », explique le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins.

Pour les employés

L'organisation compte aussi permettre à ses employés d'utiliser la piscine Youvillle, explique Yves Desjardins.

« Vous savez, je vous ai dit qu'elle n'était pas utilisée par nous, la piscine. Là, dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie de nos employés, ce serait le fun qu'elle soit utilisée par nos employés. On est en train de travailler sur des projets de garderie, ça on va vous revenir plus tard. L'enjeu c'est que oui, on va la donner en location à la Ville, et on va regarder aussi comment on peut faire pour avoir des plages horaires pour notre personnel. »

La piscine est fermée depuis septembre dernier en raison d'un bris majeur de plomberie.

Elle devrait être à nouveau fonctionnelle à l'automne, selon Yves Desjardins.