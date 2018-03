Il s’agit de la 22e édition de l’événement.

Les finalistes ont été sélectionnées lors de 17 dictées locales qui se sont déroulées dans les 17 bibliothèques publiques de la région.

C’est l’auteure Marie-Ève Roy, à qui on doit le livre On a juste une vie à vivre, qui lira le texte composé d’extraits de livres écrits par des auteurs de la région.

Les participants sont divisés en trois catégories : benjamin (9 à 11 ans); cadet (12 à 15 ans); et sénior ( 16 ans et plus).