Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

Au Nouveau-Brunswick, les écoles du District scolaire francophone Sud sont fermées aux endroits suivants : Bouctouche, Cap-Pelé, Cocagne, Dieppe, Grand-Barachois, Grande-Digue, Memramcook, Moncton, Notre-Dame-de-Kent, Saint-Antoine-de-Kent, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent et Shediac. Les autobus scolaires ont au moins une heure de retard à Fredericton.

Les écoles du District scolaire anglophone Est sont toutes fermées.

Toutes les écoles de l'Île-du-Prince-Édouard sont également fermées.

En Nouvelle-Écosse, l'École Rose-des-Vents est fermée, indique le Conseil scolaire acadien provincial.

Au Nouveau-Brunswick, tous les avis déplacement non recommandés ont été levés, annonce l'Organisation des mesures d'urgence.

En Nouvelle-Écosse toutefois, le sentier Cabot, au Cap-Breton, est fermé de Pleasant Bay à Big Intervale.

L'avertissement de pluie verglaçante qui était encore en vigueur tôt vendredi matin à l’Île-du-Prince-Édouard a été levé.

Voici la quantité de neige tombée dans les régions les plus touchées par la tempête, selon Environnement Canada :

Amherst : 24 cm

Bathurst : 8 cm

Bouctouche : 8 cm

Kentville : 24 cm

Moncton : 30 cm

Parc national de Fundy : 20 cm

Parc national de Kejimkujik : 25 cm

Saint-Jean/Grand Manan : de 5 à 8 cm

Yarmouth : 18 cm

« La tempête a glissé au sud-est de la Nouvelle-Écosse et a amené ces quantités de neige assez importantes pour une bonne partie des Maritimes. Toutefois, il y a eu des exceptions où il n'y a eu presque rien. La moitié nord-ouest du Nouveau-Brunswick, par exemple, également l’Île-du-Prince-Édouard », indique Jean-Marc Couturier, prévisionniste à Environnement Canada.

Des orages dans la tempête

Plusieurs résidents de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse ont signalé des orages jeudi matin. Ce genre de phénomène ne se produit que quelques fois par hiver, souligne M. Couturier.

« Ils ont vu la foudre et entendu le tonnerre. On a eu des rapports de Peggy’s Cove jusqu’à Halifax, également sur ce qu’on appelle Eastern Shore, à l’est d’Halifax jusqu’au comté de Guysborough. Donc une ligne assez intense et qui ne donnait pas de la pluie et des orages, mais de la neige et des orages. Ç’a été assez particulier », explique Jean-Marc Couturier.