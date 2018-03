Dans un message publié sur Twitter, elle s’est dite « absolument dévastée » de devoir faire cette annonce.

« Toute notre famille combat un virus/grippe depuis deux semaines, affirme-t-elle. […] Je suis vraiment désolée et sachez que j’ai fait tout ce que je pouvais pour éviter cela. »

Elle devait donner une prestation au Centre Bell, précédée du DJ Kid Cut Up et du groupe Bleachers.

La vedette américaine de 38 ans a promis qu’elle serait de retour dans la métropole québécoise à une date ultérieure, non précisée.

Dans un tweet publié en fin de soirée jeudi, le promoteur evenko a confirmé que l'équipe de Pink tentait actuellement de « trouver une nouvelle date pour le spectacle », et a suggéré aux détenteurs de billets de les conserver et d'attendre plus d'information.