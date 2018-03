Connor McDavid a récolté deux buts et deux aides et il a propulsé les Oilers d'Edmonton vers une victoire de 6-2, jeudi, face aux Sénateurs à Ottawa. Drake Caggiula a aussi réussi un doublé pour les Oilers, qui ont également profité des réussites de Ryan Nugent-Hopkins et de Ty Rattie. Matt Duchene et Filip Chlapik, avec son premier but dans la LNH, ont fourni la réplique des Sénateurs, qui ont officiellement été éliminés des séries éliminatoires.