« Une reconnaissance que l’eau, c’est la vie, que l’eau a un esprit » est un pilier des croyances anishinaabes, explique celle qui est également métisse et anishinaabe. Elle note que l’eau est toujours présente lors de cérémonies.

« Il y a plusieurs esprits qui sont responsables des différents corps d’eau, des rivières, des lacs... Il y a aussi des gens qui sont responsables de prendre soin de ces territoires, de ces eaux en particulier », précise Aimée Craft.

Elle souligne que « c’est les femmes qui ont la responsabilité [de l’eau] de façon plus générale ». « Parce qu’on est aussi porteuses de l’eau, on donne la vie par l’entremise de l’eau qu’on a dans notre corps », dit-elle.

Souvent les aînés de la Nation Anishinaabe, ils vont nous dire que l’eau a une dualité : elle peut donner la vie, elle peut aussi prendre la vie. De penser qu’on peut absolument contrôler l’eau, c’est une fausse idée. Aimée Craft, professeure en droit à l’Université d’Ottawa

L’eau, une personnalité juridique?

Aimée Craft avait été nommée parmi les 25 avocats canadiens les plus influents en 2016 pour son travail auprès des aînés anishinaabes relativement à un projet juridique ayant trait à l'eau.

« Il y a même une reconnaissance dans autres pays que l’eau peut être un esprit vivant, une personnalité juridique. Il y a un exemple très concret en Nouvelle-Zélande. On a reconnu que le fleuve Whanganui était un être vivant, et qu’il a des droits comme toute autre personne et tout autre être vivant », indique-t-elle.

« La simple idée de reconnaître que l’eau ce n’est pas une ressource qu’on peut utiliser, que c’est plutôt quelque chose avec lequel on est en relation, et qui a quand même une capacité de décider, d’être un être en soi, c’est vraiment important », ajoute l'experte.

Depuis environ 5 ans, elle participe à une cérémonie pour l’eau à Bannock Point dans le parc provincial du Whiteshell, au Manitoba, avec des aînés anishinaabes du territoire des traités numéro 1, 2 et 3. Cette année, la cérémonie se déroulera du 24 au 27 mai.

Avec des informations de Martine Bordeleau