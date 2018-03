Un texte de Gavin Boutroy

Selon le directeur de la Maison, Sébastien Gaillard, 250 personnes y ont participé depuis l’Université de Saint-Boniface, la Bibliothèque Gabrielle Roy de Québec et les Alliances françaises de Toronto, Halifax, Victoria, Calgary, Edmonton, Ottawa et Moncton.

L’événement était gratuit et ouvert à tous à partir de 12 ans.

« Ce qui nous intéresse, c’est de valoriser le texte de Gabrielle Roy et l’activité de la dictée », affirme Lise Gaboury-Diallo, professeure à l’Université de Saint-Boniface et marraine de la dictée. Grande admiratrice de l’écriture de Gabrielle Roy, c’est elle qui a lu la dictée.

Merci à Lise Gaboury-Diallo, enseignante universitaire, critique et auteure. Elle est l’une des plus importantes figures de la litérature franco-canadienne, tant par ses œuvres de création et ses essais critiques, que par ses collaborations anthologiques! #dicteegabrielleroy2018 pic.twitter.com/M8VbxXY2Qm — AFManitobaWPG (@AFManitoba) 22 mars 2018



« Elle a une écriture très sobre, très élégante, elle affectionne particulièrement les phrases composées [...] il y a un effet un peu cumulatif dans ses descriptions », décrit-elle.

« Sans doute si nous faisions une dictée à la Bernard Pivot, où l’on n’indiquait pas la ponctuation, je pense que ça poserait certains défis, mais dans ce cas, on a décidé que j’allais simplement souligner les points et les virgules », précise Mme Gaboury-Diallo.

Des gagnants seront tirés au sort parmi les participants vendredi matin.

À quoi sert la dictée?

Pour le directeur de la Dictée Paul Gérin-Lajoie, cet exercice est une occasion de voir si l’on maîtrise la langue.

« Si on l’approche comme un défi, la dictée, ça devient très intéressant », affirme Nagui Rabbat. Il croit toutefois qu’il y a eu une période où la dictée prenait trop de place dans l’enseignement.

L’enseignant de français pendant 37 ans Émile Hacault, maintenant à la retraite, pense que la dictée ne peut pas être une fin en soi, mais doit permettre de vérifier des connaissances.

La dictée peut permettre non seulement de vérifier des connaissances grammaticales, mais aussi la compréhension de la langue, dit-il. Il note que la dictée permet de démontrer qu’un mot peut changer de sens selon son orthographe.

La traductrice Chantal Vermette, originaire de Winnipeg, a été l’élève d’Émile Hacault. C’est sous son égide qu’elle a remporté la Grande dictée des Amériques en 1995 dans la catégorie junior. Elle compétitionnait parmi les régions ayant une faible densité de francophones.

« J’avais fait aussi bien qu’un Québécois, qu’un Européen, et ça m’a rendue très fière », lance-t-elle.

« Les choses ont énormément changé. À l’époque, c’était juste avant l’arrivée d’Internet. On devait tout mémoriser, on devait tout apprendre par coeur. Tandis que maintenant, les traductrices, par exemple, si l'on ne se rappelle plus une conjugaison ou d’un mot, on a des logiciels », se remémore Mme Vermette.

« Je suis certaine que si l’on me redonnait la dictée, j’aurais de moins bons résultats maintenant, que quand j’avais 17 ans », conclut-elle sur un ton malicieux.