Un texte de Boualem Hadjouti

Plusieurs citoyens ont appris la nouvelle par la poste mercredi.

La nouvelle a d’ailleurs pris de court un couple rencontré à l'extérieur de la succursale.



« C'est certain que je ne suis pas trop trop contente. Mais il va falloir faire avec », dit la femme. « Je ne sais pas ce qu'on va faire à l'avenir, mais on est venu pour ça aujourd'hui, pour voir comment on va s'arranger », a ajouté son conjoint.

Guichet à disposition



La banque justifie sa décision par la baisse du trafic et des transactions dans sa succursale.

Dans un courriel, le directeur, Affaires internes et publiques Mathieu Beaudoin, mentionne qu'un guichet automatique restera ouvert à Malartic.

Pour une autre citoyenne de Malartic, la succursale de Val-d’Or demeure, selon elle, somme toute accessible.



« Je ne changerais pas de banque et je vais rester à la TD à Val-d'Or, c'est à 20 minutes d'auto, explique une citoyenne de Malartic. « C'est correct quand tu as une auto, puis quand tu es capable de te déplacer, mais ceux qui ont de la misère, ils vont aller au guichet. Nous, dans les petites villes, on a un service personnalisé et là, il n'y en a plus, c'est dommage », ajoute-t-elle.



Perte de services



La décision déçoit et surprend le président de la Société de développement économique de Malartic (SDEM), membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Malartic, Yannick Richard.

C'est une perte pour la communauté, une perte au niveau du service et une perte au niveau des relations d'affaires également. Yannick Richard

La décision concerne six employés, dont quatre à temps partiel.



La banque va voir à ce que ces derniers puissent poser leur candidature dans d'autres succursales.