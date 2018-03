Un texte d’Alix Villeneuve

Entreprise centenaire, Nintendo a souvent tenté plusieurs expériences avant de trouver son créneau dans le milieu vidéoludique, souligne le professeur au Département de l’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal Dominic Arsenault.

« Ils ont à certains moments dans leur histoire poursuivi une idéologie d’expansion en essayant toute sorte de nouvelles choses. Dans les années 70, ils avaient essayé d’avoir du riz instantané, des chaînes d’hôtels et même une compagnie de taxis », raconte-t-il.

À l'aide d'un guidon en carton, les joueurs peuvent contrôler une moto dans une piste de course. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Le Nintendo Labo est un ensemble de construction de carton qui s’harmonise avec les manettes et l’écran de la Nintendo Switch. L’intérêt du jeu est de construire des formes en carton et ensuite les utiliser pour interagir en jeu. Dans les deux ensembles proposés, il y a des plans pour construire un piano, une canne à pêche, une moto, une maison et une armure à porter sur soi.

Au travers de son histoire, Nintendo a entre autres développé des jouets. Le Nintendo Labo peut symboliquement représenter une sorte de retour aux sources.

Renouveler le public

Le Nintendo Labo s’insère dans une stratégie pour renouveler le public habituel de cet éditeur de jeu, ajoute le professeur. Il souligne que depuis l'avènement de la Nintendo Wii, en 2006, plusieurs jeux ont été adaptés pour plaire aux générations plus vieilles, déjà acquises, mais aussi à leurs enfants, qu'il reste à « conquérir ».

Leur problème principal, c’est qu’ils ont été très populaires avec une génération de joueurs dans les années 80. Ça fait partie de leurs efforts pour rejoindre les jeunes générations d’aujourd’hui. Dominic Arsenault, professeur au Département de l’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal Dominic Arsenault

Pour sa part, la porte-parole de Nintendo au Canada, Julie Gagnon, affirme que le Nintendo Labo cherche à séduire d’abord les enfants et les familles. Cependant, ce jeu s'adresserait à tout le monde, peu importe l'âge, ajoute-t-elle.

Au lancement [de la console], on s’est adressé à des joueurs peut-être un peu plus aguerris. Là, on va chercher tout le reste de la maisonnée. Julie Gagnon, porte-parole de Nintendo au Canada

Offert dans un ensemble, le robot de carton est une sorte de sac à dos que le joueur porte sur lui. Sur le téléviseur, il contrôlera un géant qui obéira à ses mouvements. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Solide, le carton?

Le carton n'est pas un matériau aussi durable que le plastique, utilisé pour de nombreux jouets et accessoires. Surtout s’il est utilisé par des jeunes, des incidents qui l’endommagent ne sont pas à exclure.

Il ne faudrait pas s’inquiéter outre mesure de sa durabilité, juge Julie Gagnon. Certes, il s’agit d’un matériau plus fragile, mais il peut toutefois être réparé facilement. « On peut le réparer avec tout ce qu’on a sous la main, de la colle ou du papier-collant », explique-t-elle, soulignant que le carton choisi est déjà très robuste.