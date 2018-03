Un texte de Cristèle Magnout

Des visiteurs de tous âges arpentent les allées du salon qui a ouvert ses portes jeudi près de Toronto.

Danny, la trentaine, est venu en famille pour admirer et surtout se renseigner sur les possibilités d’acquérir un chalet dans la région de Midland dans le comté de Simcoe. Il espère dans un avenir proche être propriétaire d’une résidence secondaire pour un budget compris entre 600 000 et 700 000 dollars.

L'événement est aussi très populaire auprès des aînés qui sont déjà propriétaires de chalet et souhaitent changer de résidence ou rénover celle qu’ils possèdent déjà.

Et pour certains habitués du salon, les fluctuations de prix sur ce marché sont raisonnables. « C’est plus cher d’avoir un chalet aujourd’hui qu’il y a une vingtaine d’années, mais ça reste acceptable », fait remarquer Lloyd, propriétaire d'un chalet depuis 27 ans.

Moins de fluctuations

Le marché des chalets comprend deux secteurs principaux : les résidences existantes et les maisons préfabriquées.

Sylvain Mercier, directeur des ventes chez Bonneville, une entreprise qui conçoit et construit ce type de maison, souligne que les variations de prix affectent davantage les maisons existantes que les maisons préfabriquées dont les coûts varient moins.