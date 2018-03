Un texte de François Joly

L’atteinte du déficit zéro dépendra d’abord d’une augmentation des revenus. La province juge essentielle la construction de deux projets de transport du pétrole : l’expansion du pipeline Trans Mountain, et le remplacement de la ligne 3 d’Enbridge. Selon la province, le produit intérieur brut de la province serait moins élevé dans une proportion de 1,5 % à 2 % en 2023 si ces deux projets ne sont pas menés à bien.

Le budget en 5 points Déficit de 8,8 milliards de dollars en 2018-2019

Retour à l’équilibre budgétaire en 2023-2024

Retour au déficit zéro dépendant de l’expansion du pipeline Trans Mountain

Financement supplémentaire pour les francophones

Revenus nets de 37 millions de dollars en 2020-2021 issus de la vente de cannabis pour la Commission de l’alcool et des jeux de hasard de l’Alberta

La province mise aussi sur des investissements publics et privés dans les secteurs du raffinage et la de la pétrochimie pour stimuler la croissance de l’économie. Des crédits d’impôt, notamment pour les entrepreneurs et le secteur des technologies devraient également y contribuer. À cela s’ajoutent les revenus de la taxe sur le carbone dont une partie sera utilisée pour réduire le déficit à compter de 2021.

Le plan de retour à l’équilibre budgétaire se base également sur le ralentissement de la croissance des dépenses. La province souhaite limiter à 3,1 % par année le rythme de croissance des dépenses de programmes. Cela se traduira notamment par un gel des salaires des employés de l’État non syndiqués. La dette totale de la province, qui ne tient pas compte des actifs détenus par l’État, atteindra 54 milliards à la fin de l’année, et 96 milliards, en 2023-2024, année fiscale projetée pour le retour à l’équilibre budgétaire.

Nous continuons d’avoir le rapport dette-PIB le plus bas des provinces canadiennes, et ce sera encore le cas quand nous aurons équilibré le budget. Joe Ceci, ministre des Finances

Un budget qui carbure (encore) au pétrole

En plus de dépendre de la construction de nouveaux pipelines, le succès du plan de retour à l’équilibre budgétaire sera influencé par la hausse des revenus du pétrole. La province prévoit que le prix de l’or noir atteindra 63 $ le baril, en moyenne, en 2020-2021. Elle prévoit également un prix de 73 $ le baril en 2023-2024. D’ici là, le budget prévoit que les revenus provenant des ressources naturelles non renouvelables passeront de 3,8 à 5 milliards de dollars.

« Nous voyons de plus en plus d’investissements du privé dans des secteurs comme les nouvelles technologies, explique Joe Ceci. Nous travaillons fort pour ne plus être à la merci de ces cycles de croissance et de décroissance. »

Rentable, le cannabis, mais pas avant 2021

Le budget contient également des détails sur les revenus qui proviendront de la vente du cannabis. La province et le gouvernement fédéral se sont entendus pour prélever conjointement 10 % du prix auquel les producteurs vendent le cannabis, avec un plancher de 1 $ par gramme. Les trois quarts de cette première tranche iront dans les coffres de la province. Celle-ci pourrait de plus imposer une taxe de 10 % sur le prix de vente au détail.

La vente de cannabis devrait entraîner des pertes nettes de 43 millions et de 47 millions de dollars en 2018-2019 et en 2019-2020 pour la Commission de l’alcool et des jeux de hasard de l’Alberta. La vente du cannabis entraînera un surplus de 37 millions de dollars en 2020-2021.

Le gouvernement de l'Alberta prévoit un retour à l'équilibre budgétaire en 2023-2024. Photo : Radio-Canada/Mylène Briand

De l’argent pour les francophones

Le budget contient également de bonnes nouvelles pour la communauté francophone. Le budget du Secrétariat francophone passera de 1,5 à 2,2 millions de dollars. Les fonds devraient provenir cependant de transferts fédéraux, selon le Plan d’action sur les langues officielles qui sera dévoilé la semaine prochaine. La province construira également deux nouvelles écoles francophones.

La province construira également deux nouvelles écoles francophones : l’École Le Ruisseau, à Brooks, et l’École À la Découverte au nord d'Edmonton. Le budget ne comprend cependant pas d’argent pour le remplacement de l’École des Quatres-Vents, à Peace River et l'École Saint-Vital, à Beaumont. Le projet d’école à Airdrie de sera pas non plus financé.

Des dépenses en infrastructures

Enfin, ce budget contient des investissements en infrastructures. La province prévoit des investissements de 26,6 milliards de dollars en capital sur cinq ans. Le gouvernement provincial dépensera notamment 3 milliards de dollars sur 10 ans pour l’expansion des réseaux de train léger d’Edmonton et de Calgary.

Une version précédente de ce texte indiquait que l'École Saint-Vital, à Beaumont, obtiendrait de nouveaux locaux. Ce sera plutôt l'École À la Découverte au nord d'Edmonton.

Avec la collaboration de Laurent Pirot, Mylène Briand, Laurence Martin, Michaël Bédard et Ève Marie Forcier