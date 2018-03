PRIMEUR – 70 % des broyeurs de canettes de boisson et de bouteilles en plastique – familièrement appelés « gobeuses » – auraient plus de 10 ans au Québec et nombre d'entre eux seraient désuets. Alors pour moderniser le parc de ces gobe-canettes, le ministère de l'Environnement offrira aux détaillants jusqu'à 15 millions de dollars en subventions d'ici 2021.