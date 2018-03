Anna Kovarski, 70 ans, a été accusée de fraude de plus de 5 000 $, de vol de plus de 5 000 $, de possession de produits de la criminalité, de blanchiment d’argent et d’avoir aidé à produire un faux billet.

Pour sa part, Aleksandra Fingerman, 41 ans, a été accusée d’avoir produit un faux billet d'une valeur de plus de 5 000 $ et de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont ouvert une enquête en 2016 à la demande de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario pour enquêter sur un gain suspect concernant un billet de loterie « acheté en groupe ».

Selon la police, le total des gains associés à ce billet était de plus de 1,7 million de dollars.

Des enquêteurs ont aussi saisi une résidence ainsi que des comptes en banque d'une valeur de plus de 1,8 million de dollars.

Les deux accusées doivent comparaître à Toronto le 12 avril.