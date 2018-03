L’organisme appuie son raisonnement sur un rapport basé sur cinq indicateurs économiques, sociaux et environnementaux montrant l’état des rives.

Il se questionne notamment sur l’équilibre du zonage, l’accès réel et juste aux berges par les résidents, l’augmentation de la pollution matérielle, sonore et visuelle liée au développement urbain et industriel.

L’organisme se demande aussi si les différents gouvernements qui gèrent le littoral de Vancouver sont prêts à faire face à l’augmentation du niveau de l’eau qui pourrait être causée par les changements climatiques.

Un portrait actuel

Le rapport de la Georgia Strait Alliance vise essentiellement à tracer un portrait actuel de l’état des berges.

Selon le rapport, le quart des rives du nord et du sud de la ville est utilisé par le milieu corporatif, 19 % pour des résidences, 19 % pour les routes, et 33 % sont constitués de parcs, dont le parc Stanley, qui compte à lui seul 13 % des berges de la ville.

La Georgia Strait Alliance s’intéresse également à la population. Ainsi, précise son rapport, 53 % du parc immobilier résidentiel au bord de l'eau est offert en location, 24 % des gens résidant près du littoral ont entre 25 et 34 ans, et 39 % sont des immigrants.

Le rapport s’appuie sur des données fournies par la Ville de Vancouver, le Grand Vancouver, Statistique Canada et TransLink.