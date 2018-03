Un texte de Marie-Hélène Ratel

Construit en 1907, le S.S. Keewatin a longuement navigué sur les Grands Lacs. Après un séjour de plusieurs années au Michigan, il est de retour à Port McNicoll depuis six ans.

Mais dès l’an prochain, les visiteurs pourraient avoir à se déplacer dans une autre ville pour voir l’attraction touristique.

Chaque année, des milliers de personnes visitent le Keewatin. Son architecture rappelle celle du Titanic. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Skyline Investments a proposé à la Ville de Midland d’en faire l’acquisition et lui offrait de couvrir les divers coûts liés à l’entretien et au déplacement du navire.

La municipalité avait jusqu’à lundi pour donner une réponse, mais aucune décision n’a été prise.

Le maire de Midland, Gord McKay, explique que l’enjeu est de taille parce qu'il faut tenir compte de tous les aspects techniques et que la Ville devrait débourser des millions de dollars pour tous les coûts associés.

Afin de prendre une décision éclairée, la Ville demandait à Skyline Investments de financer une évaluation complète, chose qu’a refusée la compagnie qui offrait déjà un montant d'argent à la municipalité.

C’est un bien qui coûterait des millions de dollars à la Ville au cours des prochaines années, mais aucune analyse de rentabilité n’a été faite. Gord McKay, maire de Midland

Entre temps, quatre grandes villes situées à proximité des Grands Lacs ont manifesté leur intérêt, ainsi que des compagnies privées qui envisagent de laisser le navire à son emplacement actuel.

Le PDG de l’organisme à but non lucratif Friends of Keewatin, Eric Conroy, s’attend à ce qu’une décision soit prise ce printemps. Il a à coeur l’avenir du paquebot et espère qu’il restera dans les environs.

Le président-directeur général de l’organisme à but non lucratif Friends of Keewatin, Eric Conroy. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Le Keewatin a grandement contribué à l’histoire marine de la région et représente beaucoup pour les membres de la communauté, explique la directrice générale du musée de la Huronie, Nahanni Born.

Son histoire est ici avec celle des résidents de Simcoe Nord. Le Keewatin a redonné vie à la communauté de Port McNicoll. Les résidents ont développé un intérêt et un amour pour le paquebot et son histoire. Nahanni Born, directrice générale du musée de la Huronie

Mme Born souligne aussi l’effet important de la présence du Keewatin sur l’industrie touristique.

Chaque année, environ 12 000 personnes visitent le paquebot qui est ouvert au public de mai à octobre.