VIDÉO - Les personnes qui se font tatouer en prison sont plus à risque d'être infectées par le virus de l'hépatite C. Une étude de l'Université Laval démontre que parmi les détenus qui ne consomment pas des drogues injectables, les cas d'infections sont presque trois fois plus élevés que pour ceux qui ne se font pas tatouer. Des données qui inquiètent. Le reportage de Nicole Germain.