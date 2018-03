Avec les informations de Tanya Neveu



Simon Lambert pratique le patinage artistique depuis plusieurs années. Depuis 6 ans, il s'exerce dans la discipline des danses.



À 16 ans, il est l'un des rares garçons de la région qui pratique ce sport souvent destiné aux filles.



« J'ai commencé avec le hockey, je me suis rendu à ma 2e année atome, mais je n'aimais plus ça. Le hockey, le patin, les deux c'est sur la glace. J'ai donc essayé et ça adonne que j'adore ça », confie-t-il.



Une distinction importante



Il y a quelques semaines, les juges de Patinage Canada lui ont décerné le brevet or dans la catégorie danse, qui requiert considérablement plus de tests que les autres catégories de la discipline.



Pour ce faire, il a dû réussir 21 tests.



Simon Lambert avait déjà obtenu ce brevet dans les trois autres catégories du patinage artistique.

Quand on commence le patin, notre rêve c'est d'avoir au moins un brevet or, car ça te permet d'avoir ta photo dans l'entrée de l'aréna. C'est mon quatrième que je réussis. Jamais je n’aurais pensé me rendre là. Auteur

Un chapitre important



Son entraîneuse, Sylvie Lavoie, vient quant à elle de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.



Elle pousse les jeunes vers le brevet or depuis 28 ans. Simon est toutefois le premier garçon qu'elle accompagne jusqu'à cette distinction.



Simon c'est mon 50e brevet or réussi de Patinage Canada. Donc c'est sûr qu'il marque ma carrière à cause de cela.



Les Tourbillons ont 45 ans



Le spectacle de fin de saison du club des Tourbillons de Ville-Marie, qui célèbrent ses 45 ans cette année, aura lieu cette fin de semaine.



Simon Lambert et sa partenaire, Élicia Mayer, y seront pour présenter une danse.



Maintenant qu'il possède quatre brevets or en poche, Simon Lambert ne sait pas encore s’il va pousser sa carrière de patineur plus loin.



Sylvie Lavoie se dit prête à l'accompagner, peu importe son choix.