Construite en 1956 par l’architecte Lucien Mainguy, la Villa Saint-Jean est une ancienne résidence pour prêtres retraités qui a fermé ses portes en 2010.

Des discussions sont en cours depuis quelques mois entre le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, propriétaire du bâtiment, et un promoteur qui souhaite en faire l’acquisition pour le démolir et développer un nouveau projet.

Cette éventualité inquiète l’organisme Action Patrimoine, qui plaide pour la valeur patrimoniale de l’édifice.

Dans une lettre envoyée à la Ville de La Pocatière, la directrice de l'organisme demande aux élus municipaux de revoir le règlement sur la démolition pour protéger la Villa, mais aussi la Cathédrale de La Pocatière et l’évêché, qui sont d'autres exemples d’architecture moderne.

Pas d’autre option, selon le diocèse

L’économe du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Yvan Thériault, soutient que l’édifice s’est grandement détérioré depuis sa fermeture, il y a huit ans.

Il précise que le bâtiment sera détruit que la vente se concrétise ou non. Si le promoteur se désiste, le diocèse procédera lui-même à la démolition.

Le diocèse n’a jamais réussi à rentabiliser cette ancienne résidence pour prêtres. Certaines années, le déficit d’opération a atteint 50 000 $.

« Sur une possibilité de 18 résidents, le plus de prêtres qu'on a eus c'est 8 en même temps, mais la moyenne était de 6 par année », explique M. Thériault.

La Ville tranche

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, a fermé la porte à l’idée d’intervenir pour empêcher la démolition de la Villa.