La députée progressiste-conservatrice Lisa MacLeod a rapidement dénoncé ses propos, les qualifiant de dégradants.

Charles Sousa s’est d’abord défendu en prétendant que ses remarques étaient destinées à remercier les travailleurs de l'hôpital qui se tenaient derrière lui, en ajoutant que ses commentaires avaient été pris hors contexte.

Il a depuis présenté ses excuses sur les médias sociaux, en avouant que son choix de mots était « inapproprié ».

Please see my statement below: pic.twitter.com/2OEEbbNT6x