Un texte d'Antoine Aubert

Voilà un réalisateur spécialiste de films de série Z – comprenez : pas très bons – dont les scénarios (un bien grand mot) consistent la plupart du temps à reproduire maladroitement des souvenirs de sa vie dont on peut douter de la véracité. Salim Shaheen aime en effet un peu trop parler de lui pour qu’il ne s’invente pas, parfois ou souvent, de jolis contes sur lui-même. Cela n’avait d’ailleurs pas échappé à certains critiques lors du Festival de Cannes, où le documentaire a fait sensation à la Quinzaine des réalisateurs l'an dernier.

Dès lors, pourquoi Sonia Kronlund, documentariste qui officie notamment sur la très sérieuse radio France Culture, où elle a surtout évoqué les drames vécus par les femmes en Afghanistan, s’est-elle intéressée à ce personnage?

Avant tout parce qu’il est incontestablement une immense vedette dans son pays. De nombreux anonymes croisés dans les rues se montrent ainsi dithyrambiques. L'un d'eux raconte comment il s’est démené pour trouver une télévision, essuyant au passage les coups des partisans de la charia, pour qui le cinéma est une abomination, tout cela afin voir un film du réalisateur sur un marchand de thé. « On s’en inspire dans notre vie de tous les jours », explique l'homme conquis à Sonia Kronlund.

De leur côté, les soldats d’élite de l’armée afghane oublieraient presque leur travail quand le « grand » Salim Shaheen vient leur rendre visite pour tourner des scènes dans leurs bâtiments. Même un taliban le couvre de compliments, le comparant à un héros qui défend les valeurs afghanes.

« Roi de rien »

Paré de ces louanges et avec dans sa besace une centaine de films, Salim Shaheen peut bel et bien se voir comme le maître du cinéma afghan. Ajoutons toutefois une nuance de taille : l’industrie du septième art étant inexistante dans le pays, il est le roi de rien, comme il l’indique lui-même et comme le souligne le titre du documentaire.

Malgré ses colères contre ses collaborateurs et un égocentrisme qui frise le grotesque, on ne peut que s’attacher à ce réalisateur qui ne sait ni lire ni écrire. Nourri durant son enfance par les films de Bollywood, il soulage et divertit, grâce à son art, un pays qui ne cesse d’entendre le bruit des bombes et de vivre sous la menace du terrorisme.

Nothingwood suit d’ailleurs celui qui déclare être prêt à mourir pour le cinéma alors qu’il est parti tourner à Bamiyan, là où se trouvaient les statues de Bouddha géantes millénaires détruites par les talibans en 2001.

Ces gens-là sont contre la culture, contre la civilisation, contre tous les hommes qui vivent sur Terre. Salim Shaheen à propos des talibans

On serait même amené à qualifier cette version afghane d’Ed Wood de progressiste, en l’observant travailler avec son acteur principal, Qurban Ali, l’autre homme haut en couleur du documentaire. Marié et père de famille, le comédien se démarque par son excentricité, sa grande féminité et sa passion pour le travestissement. On reste médusé en le voyant en train d’essayer des burqas dans une échoppe, aguichant l’un des vendeurs, ou raconter comment, caché sous un voile intégral, il a défendu pendant un an les droits de la femme à la télévision afghane.

L'acteur-réalisateur-producteur Salim Shaheen entouré d'admirateurs, dans une scène du documentaire Nothingwood. Photo : Gloria Films

Où sont les femmes?

Néanmoins, la présence de Qurban Ali auprès de Salim Shaheem ne peut faire oublier la part plus conservatrice du réalisateur. Hormis la présence d’une jeune aspirante actrice, utilisée de manière sexy par le cinéaste, pour plaire à un public masculin, les femmes sont absentes de son équipe. Il a également refusé que Sonia Kronlund filme ses deux épouses et ses filles.

Paradoxal, Salim Shaheen est à l’image d’un pays que l’on voit comme rarement grâce à la caméra de Sonia Kronlund. Un pays dont la documentariste est tombée amoureuse, ainsi qu'elle l’a raconté mardi dans l’émission On dira ce qu’on voudra : « Il y a une espèce de rire, d’énergie du désespoir et de folie, parfois un peu douce, parfois un peu violente, qui rend complètement accro à l’Afghanistan. »

Les mêmes raisons font qu’après avoir vu Nothingwood, on a envie de regarder quelques-uns des mauvais films de Salim Shaheem.