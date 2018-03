VIDÉO - Tout le monde connaît le logo des Nordiques, même ceux qui n'étaient pas nés lors de leur départ en 1995. Mais plus le temps passe, plus l'espoir de les voir revenir à Québec s'estompe. Qu'en pensent les plus jeunes? Le rêve du retour de la LNH a-t-il survécu à l'épreuve des générations?