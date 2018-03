Dans une rare sortie conjointe, la Ville et le promoteur réagissent aux accusations de la CSPO.

Jeudi matin, sur nos ondes, la présidente de la commission scolaire, Johanne Légaré, a blâmé la Ville et le promoteur pour le retard dans le projet de la nouvelle école.

Selon la commission scolaire, les plans de développement du promoteur n'auraient pas encore été approuvés par la Ville de Gatineau. « [Ce sont] des discussions qui sont vraiment hors de notre contrôle », a déclaré la présidente de la CSPO, Johanne Légaré, en entrevue à l'émission Les matins d'ici. Extrait de notre article : Plus de 300 élèves du Plateau déplacés à la rentrée 2019

Pas d'offre d'achat

Dans un communiqué, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, le conseiller municipal responsable des liens avec le milieu de l'éducation, Jocelyn Blondin et Alain Grandmaison, vice-président immobilier et finances chez Construction Junic, ont indiqué que la CSPO ne s'est entendue que « dans les dernières semaines » sur un terrain pour sa nouvelle école et n'a pas encore déposé d'offre d'achat pour ce terrain.

Selon les trois signataires du communiqué, le promoteur ne peut déposer de plans à la Ville sans offre d'achat du terrain par la CSPO.

On comprend vraiment mal cette réaction-là [de la CSPO]. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau

La conseillère du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette, ne cache pas son incompréhension devant cette situation.

« On est disponible depuis le début. On va continuer de l'être. On agit en bon partenaire. On agit en tout respect. Mais là, la CSPO a un bout de chemin à faire, c'est-à-dire d'acheter le terrain pour que nous, on puisse aller de l'avant avec les changements réglementaires nécessaires », a-t-elle plaidé.