Diagnostiqué d’insuffisance rénale chronique en 1994, Daniel McLaughlin a commencé des traitements de dialyse à domicile en 2016. Chaque jour, son sang doit être nettoyé pendant 8 heures.

Son épouse souhaite lui donner un rein, mais elle ne fait pas partie du même groupe sanguin.

Il y a plus d’un an, le couple a rejoint le programme de don croisé de rein de la Société canadienne du sang afin d’être jumelé à un autre couple compatible avec leur groupe sanguin.

Pour mon type sanguin, l’attente est en moyenne de 5 à 7 ans. Daniel McLaughlin

Dans l’espoir de trouver un donneur plus rapidement, Daniel McLaughlin a pris lui-même l’initiative d’inscrire un message à l’arrière de sa voiture.

S’il arrive à trouver un donneur grâce à cette initiative, il pense tout de même garder l’affiche pour donner plus de visibilité à cette cause. Il espère ainsi pouvoir susciter des discussions et informer les gens grâce à ce message.

La photo de sa voiture a été partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon