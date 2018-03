« J'apprécie le président et je lui souhaite le meilleur », a déclaré John Dowd dans un bref communiqué.

John Dowd a remplacé l'été dernier Marc Kasowitz, l'avocat personnel de Donald Trump, à la tête de l'équipe juridique constituée par le chef de la Maison-Blanche face à l'enquête sur l'ingérence russe.

Robert Mueller a été nommé en mai 2017 pour enquêter sur les soupçons d'ingérence de la Russie lors de l'élection présidentielle de novembre 2016 et de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Le Kremlin dément toute ingérence et Donald Trump rejette toute collusion.

John Dowd a quitté ses fonctions après avoir constaté que le président suivait de moins en moins ses conseils, rapporte le New York Times.

Privilégier la coopération

Selon le New York Times, M. Dowd a recommandé au président de coopérer à l'enquête, tout en estimant qu'il serait risqué pour M. Trump d'être interviewé à l'oral selon le bon vouloir des enquêteurs du FBI.

Ces dernières semaines, M. Trump a plutôt durci le ton à l'égard de M. Mueller. Il a commencé à critiquer personnellement Robert Mueller au lieu de s’en prendre à son enquête.

En réaction, plusieurs élus républicains l’ont averti de ne pas limoger le procureur spécial. Le sénateur républicain Lindsey Graham l’a prévenu que cela représenterait le début de la fin de sa présidence.

Le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, en février Photo : Reuters/Kevin Lamarque

Cette question est centrale dans la stratégie de défense du président américain, dont les déclarations imprévisibles compliquent la tâche de ses avocats.

Donald Trump a réaffirmé jeudi qu'il était prêt à témoigner devant le procureur spécial. « Oui, j'aimerais le faire », a-t-il déclaré, interrogé sur ce point à l'issue d'une allocution à la Maison-Blanche sur les échanges commerciaux avec la Chine.

La Maison-Blanche fait front actuellement à plusieurs affaires judiciaires : l’« enquête russe » et les allégations d’une actrice de films pornographiques qui dit avoir eu une liaison avec le milliardaire.

Satisfaction

Il y a moins de deux semaines, le président américain assurait que ses avocats travaillaient dans la sérénité face à l'enquête sur l'ingérence russe, qui n'était qu'une « chasse aux sorcières ».

« Je suis TRÈS heureux de mes avocats John Dowd, Ty Cobb et Jay Sekulow », avait-il tweeté le 11 mars.

Des rumeurs de réorganisation de cette équipe circulaient depuis plusieurs jours.

Depuis, il a remanié son équipe juridique afin d'adopter une tactique plus agressive, recrutant un ancien procureur, Joe diGenova, qui était aussi commentateur sur Fox News.

M. diGenova a déjà affirmé que des membres de la police fédérale américaine (FBI) ont trempé dans un « complot audacieux » pour exonérer Hillary Clinton dans l'enquête sur les serveurs de courriels et « faire tomber » M. Trump pour des crimes fictifs.