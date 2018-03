Accompagnée de la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, du ministre de l’Énergie, Glenn Thibeault et de plusieurs chefs de Premières Nations, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Jane Philpott, a parlé d’un moment historique.

Ce projet, lancé en 2015, est coordonné par 22 Premières Nations, qui en détiennent 51 % des parts.

Son objectif est d'offrir une solution de rechange au diesel, qui est devenu la principale source énergétique pour 17 communautés du nord-ouest de l’Ontario.

« Connecter nos Premières Nations isolées au réseau provincial va enfin mettre un terme à notre dépendance aux coûteuses et polluantes génératrices diesel, et apportera des bienfaits économiques et sanitaires à nos communautés », affirme dans un communiqué le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler.

En août 2017, le gouvernement fédéral avait investi 60 millions de dollars pour construire une ligne électrique de 117 km partant de Red Lake, situé à quelque 500 km au nord-est de Winnipeg, jusqu’à la communauté de Pikangikum.

Ce plan devrait être terminé d’ici la fin 2018, selon la ministre Philpott, ce qui permettra de lancer la deuxième phase annoncée jeudi.

D'après les estimations du gouvernement, une première communauté de 400 habitants, Pickle Lake, sera desservie par le réseau en 2019.

Les 16 communautés restantes auront accès à une source d’électricité « fiable et rentable » d’ici cinq ans, affirme le député libéral Bob Nault dans un communiqué.