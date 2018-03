Serge Lavoie, Rudy Occhietti, Simon Pagé et Karen Molina vont se partager cette somme en échange de l’abandon d’une poursuite civile dans le cadre de laquelle ils réclamaient 395 000 $.

L’affaire devait commencer à être entendue en février dernier, mais les procédures avaient été suspendues parce que les parties étaient proches d’une entente.

Dans un courriel daté du 1er mars, la Ville de Montréal leur a écrit qu’elle regrettait les inconvénients qu’ils avaient subis en lien avec l’incident.

« Je pense que c’était dans l’intérêt de tout le monde, a déclaré la mairesse Valérie Plante, jeudi. C’est une situation qu’on ne souhaite pas qu’elle se reproduise, qui est malheureuse. À ce moment-ci, trouver une entente à l’amiable, je pense que c’était la meilleure chose à faire. »

La policière avait été reconnue coupable de voies de fait envers Serge Lavoie en février 2016. Elle s’était fait imposer une peine de 12 mois à purger dans la collectivité, assortie de 60 heures de travaux communautaires.

Intervention brutale

Le 2 octobre 2012, dans un immeuble à logements de l'avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, l’agente Trudeau, « guidée par la rage », selon le tribunal, avait employé « une force démesurée » en procédant à l'arrestation sans motif, donc illégale, des quatre amis.

Les images de l’arrestation, où on la voit descendre un escalier en serrant un homme par le cou, avaient beaucoup circulé. Elle avait alors qualifié les quatre amis de « gratteux de guitare », un terme qui est resté.

Après l'intervention, la policière avait saisi les téléphones des prévenus et avait involontairement lancé une application d'enregistrement sur l'un d'eux. Dans la conversation qu'elle a eue dans son véhicule avec son supérieur, on peut notamment l'entendre dire : « Là on a réussi à le menotter, mais là pendant ce temps-là, toutes les rats qui étaient en haut dans... les gratteux de guitares, c'toutes des ostie de carrés rouges là, toutes des artistes astie de, de, en tous cas des mangeux de marde, fait que là y sont comme toutes commencé à sortir de l'appartement. »

En parlant de l'arrestation de Serge Lavoie, elle avait déclaré : « Là, on... on... je saute sur l'ostie de trou de cul. Là évidemment, y s'laisse pas faire, là l'encolure ostie, chu en train de l'étouffer, là je me bas avec dins escaliers, on se bat avec dins escaliers [...] Là finalement a foulu que j'lève le ton pis j'commence à sauter ma coche pour qu'y ça, se dispersent ou qu'y r'rentrent vers le haut tsé. »