Sarah Pelletier et Maude Landry, de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, ont étudié les effets du stress sur les plants de piment habanero.

Sarah Pelletier et Maude Landry ont étudié les effets du stress sur les plants de piment habanero Photo : Radio-Canada

« On a choisi deux sortes de stress : arroser avec de l'eau salée et la sécheresse, l'arroser moins souvent, explique Sarah Pelletier. On imposait ces deux stress à notre plante pour savoir comment elle allait réagir, si elle allait augmenter sa capsaïcine, ce qui donne le piquant au piment fort. Ce qu'on a observé c'est que n'a pas changé la concentration de capsaïcine dans le piment, mais le plant a produit 25 pour cent plus de piments. »

Ça a des bienfaits contre le cancer, c'est antiinflammatoire, antidouleur. Sarah Pelletier, élève à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet

Mais d'où vient cette idée d'étudier le piment habanero? À ce chapitre, l'explication est toute simple. « Dans la famille de Sarah, ils mangent assez épicé et ils sont habitués de faire pousser des piments, raconte Maude Landry. C'est de là que l'idée est venue. On a trouvé notre expérience très intéressante et on a découvert de nouvelles choses. »

Elles vont prendre part au volet provincial de l'expo-sciences, le 6 avril prochain, à Moncton. L'an dernier, elles s'étaient rendues à Régina pour prendre part à la finale nationale. Elles avaient remporté la palme, au plan provincial, après voir fait des savons avec trois sortes d'huiles différentes. Elles voulaient constater les effets de l'huile par rapport à ses propriétés.

Près de 200 élèves ont participé

Environ 125 projets ont été soumis par près de 200 élèves de la 6e à la 12e année du District scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. Ils étaient rassemblés, jeudi, dans le pavillon sportif du campus de Shippagan pour montrer leurs projets au public et entendre le verdict des juges.

L'agente pédagogique Julie Lévesque Photo : Radio-Canada

« Une grosse partie de l'évaluation c'est la partie scientifique, qui vaut 50 pour cent de la note, explique Julie Lévesque, agente pédagogique au District scolaire francophone nord-est. On se demande aussi si le projet est authentique et créatif et on évalue également la communication orale et écrite. »

Elle décrit trois types de projets scientifiques qui ont été présentés. « Ça peut être une expérience: l'élève se pose une question, émet une hypothèse, précise-t-elle. Ça peut être une étude, une recherche qu'ils ont faite à partir d'un questionnement et ça peut être aussi un projet d'innovation; créer quelque chose qui répond à un besoin pour les gens, pour l'humanité. »

Quant aux deux championnes dans la catégorie des écoles secondaires, Sarah Pelletier et Maude Landry, elles souhaitent toutes deux poursuivre des études dans le domaine de la santé.