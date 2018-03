La Presse canadienne a obtenu un projet d'entente confidentiel mercredi qui prévoit que le REM obtient des zones de monopole condamnant les services de transport en commun existants et qui oblige à rabattre la clientèle vers ses gares.

De vastes bassins de non-concurrence ont ainsi été définis sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, ainsi qu'au centre-ville de Montréal même.

En point de presse jeudi matin à l'Assemblée nationale, le porte-parole péquiste en transports, Martin Ouellet, a déploré que le modèle d'affaires de la Caisse passe par la création d'un monopole, l'élimination de la concurrence, et le rabattage des passagers, peu importe leur proximité avec les gares du REM.

Selon le député de René-Lévesque, c'est le citoyen qui est le grand perdant, alors que le projet du REM est censé se mettre en branle le mois prochain.

Rappelons que le PQ a proposé cette semaine, s'il forme le gouvernement en octobre, de renoncer au projet pour mettre en place un réseau beaucoup plus étendu de transport en commun qui réduirait davantage la congestion routière.

En marge d'une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui siège au conseil d'administration de l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM), s'est défendue d'avoir consenti trop de privilèges à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). « On est 15 personnes qui avons voté en faveur de l'entente financière pour le REM, et il était question, bien sûr, de toute cette question de rabattement, et c'est assez complexe, mais au final, ce que nous, on en a compris [...] c'est que ce n'est pas aussi précis que ça. Au contraire, nous allons avoir le loisir de faire du rabattement en fonction des lignes d'autobus que nous souhaitons, du transport collectif... Ça ne va pas se limiter au REM uniquement. Alors ça, c'est ma compréhension. Mais j'encourage la CDPQ à venir expliquer, à partager les informations parce que, bien sûr, ce sont des questions qui sont importantes. »