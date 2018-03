Un texte de Yannick Bergeron

Le juge Jean-François Émond estime que le témoignage de Marie-Maude Denis de Radio-Canada est pertinent dans le cadre de la requête sur les fuites médiatiques.

Marc-Yvan Côté estime que ces fuites ont nui à l'équité du procès pour fraude, complot et abus de confiance intenté contre lui et ses cinq coaccusés et demande l'arrêt des procédures.

Le juge André Perreault qui a entendu la requête avait refusé d'entendre les journalistes assignés par les avocats de Côté.

Toutefois, la Cour supérieure qui a entendu l'appel sur cette question estime que Marie-Maude Denis doit révéler ses sources qui ont permis la diffusion de deux reportages sur le financement du Parti libéral du Québec.

L'appel n'est par contre pas accueilli concernant le journaliste Louis Lacroix qui avait publié un article dans le magazine L'Actualité.

Il n'aura pas à témoigner.

Plus de détails à venir