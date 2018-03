Parmi les artistes invités, on retrouve les guitaristes Ana Popovic et Steve Hill, le duo mère-fille Karen Young et Coral Egan, de même que le saxophoniste Benjamin Deschamps, révélation jazz de Radio-Canada.

Quant au spectacle de clôture, il a été confié à Nanette Workman qui sera accompagnée pour l’occasion par l’orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les lieux de spectacles sont aussi plus nombreux pour cette 23e édition.

Le directeur de la programmation du festival Jazz et Blues, Jacques Dubé Photo : Radio-Canada

« Cette année, on a jouté trois lieux de diffusion : le Caveau, sur la rue Racine, le retour du restaurant la Cuisine et l’Érudit Café, toujours sur la rue Racine », précise le responsable de la programmation du festival, Jacques Dubé. « Ça va amener une nouvelle clientèle, ça ajoute de nouvelles perspectives ».