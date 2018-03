Aussi important l’un que l’autre à l’écran, il n’en allait pas de même pour les salaires, selon ce qu’Alexandra Lamy a indiqué au journal belge La dernière heure, mercredi. Ainsi l’actrice aurait été payée dans un premier temps le tiers du salaire de l’autre vedette de la série.

La situation était d’autant plus aberrante aux yeux de l’intéressée qu’Un gars, une fille « était produite par trois femmes et qu’on avait une directrice des programmes. Que des femmes! ».

Au bout de huit ou neuf mois, j’en parle à Jean. Il était d’autant plus scandalisé que c’était souvent moi qui réécrivais les textes ou les adaptais. Je faisais plus de boulot que lui et je touchais nettement moins. Alexandra Lamy

Jean Dujardin a menacé de quitter l’émission et a exigé que sa partenaire – devenue quelques années plus tard son épouse – touche autant que lui. « Les hommes étaient plus scandalisés que les femmes par cette situation », se souvient la comédienne.

« Je ne sais jamais que répondre quand on me demande si je suis féministe. J’adore les hommes et ils m’ont plus souvent soutenue que les femmes, notamment en ce qui concerne les salaires », indique encore celle qui, ces derniers jours, est mise de l’avant en France pour son interprétation de femme handicapée dans la comédie Tout le monde debout.

Près de 20 ans plus tard, l’inégalité des salaires reste encore tout un problème dans le monde des séries télé, comme la polémique autour des acteurs de The Crown l’a récemment montré.