Un texte Thomas Deshaies

Il a jusqu'en juin 2017 pour récupérer ses effets personnels et abandonner son camp qu'il occupait depuis 1979. Gérarld Lemoyne se dit encore sous le choc, alors que son camp constituait l'un de ses projets de retraite.



Rappelons que son litige avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'était retrouvé devant les tribunaux en début d'année.

Les autorités alléguaient que son camp ne respectait pas les conditions de son bail, notamment en ce qui a trait aux dimensions de la construction.



La cour a finalement donné raison au gouvernement.

J'aurais pu aller en appel [de la décision], à mon point de vue. Par contre, la justice coûte un peu trop cher pour que je puisse me permettre cela. Gérald Lemoyne

Gérald Lemoyne lance un appel à la mobilisation



Gérald Lemoyne continuera la lutte pour réclamer un ajustement des normes gouvernementales.



« Le fait que moi j'ai perdu, ça va augmenter peut-être la crainte des gens, affirme-t-il. Ce que je dis aux gens, c'est : faites des représentations auprès de votre MRC pour que la situation soit corrigée. »

C'est une catastrophe quand ça arrive. Je ne souhaite pas que ça arrive à personne d'autre. Gérald Lemoyne

Rappelons que depuis quelques années, ce sont les MRC qui sont responsables de la gestion des baux de villégiature, mais l'État demeure propriétaire des terres publiques.



M. Lemoyne demande à la MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) de permettre aux détenteurs de baux d'abris sommaires qui le désirent de les transformer en baux de villégiature.



Les normes gouvernementales ne sont pas appropriées au contexte social d'aujourd'hui, clame M. Lemoyne. « On n'est plus en 1950, s'insurge-t-il. Un camp, ce n'est plus juste un endroit où tu vas à la chasse une semaine par année. »



Une vision que partage le préfet de la MRCVO, Pierre Corbeil, même s'il précise que plusieurs personnes n'utilisent leur camp qu'une semaine ou deux par année. « Si autrefois on entrait dans le bois pour la chasse, durant 10 jours avec des copains, aujourd'hui, on va rentrer dans le bois, en couple, en famille. La dynamique est complètement différente », soutient-il.



La MRCVO à la recherche de solutions



La MRCVO a entamé il y a quelques années une réflexion sur cet enjeu et a formé un comité de travail pour trouver des solutions suite à la séance du conseil des maires de mercredi.



« On peut quand même présumer qu'il y a un 50 % de gens qui ne seraient pas conformes pour une raison ou une autre, soutient le directeur du Service de l'aménagement, Mario Sylvain. On souhaite voir ce qui pourrait être amélioré, mais on est encore à l'étape de la réflexion », soutient-il.



Le préfet, Pierre Corbeil, promet que des consultations publiques auront lieu prochainement. Rappelons que la MRCVO a effectué un sondage sur l'enjeu, qui avait recueilli beaucoup de répondants.



Mario Sylvain prévient toutefois que la MRCVO ne pourra pas modifier les normes aussi rapidement que certains le voudraient.