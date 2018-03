Selon les chiffres rendus publics par le ministère du Tourisme, 2,4 millions de touristes ont visité la province l’an dernier. Les revenus apportés par cet afflux de visiteurs se chiffrent à 2,7 milliards de dollars.

La province a accueilli 195 000 touristes de plus qu’en 2016 et les revenus ont augmenté de 100 millions de dollars. En pourcentages, il s’agit de hausses de 9 % et de 7 %, respectivement.

« Je veux féliciter l’industrie pour cette année incroyable, a déclaré le ministre de l’Entreprise, Geoff MacLellan, par voie de communiqué. Une industrie touristique forte [...] mène à plus d’occasions d’affaire et d’emplois pour les Néo-Écossais [...]. »

La plus forte croissance du nombre de touristes provient de l’Ontario. C’est-à-dire que la Nouvelle-Écosse a accueilli 84 000 touristes ontariens de plus l’an dernier qu’en 2016. Au second rang vient l’Ouest canadien avec 32 000 visiteurs de plus.