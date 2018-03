Les touristes et les résidents qui se promènent dans la capitale britanno-colombienne pourront bientôt voir beaucoup d'indications en lekwungen, une langue autochtone, sur des panneaux de signalisation à Victoria.

La première inscription a été dévoilée, mercredi, sur un panneau au port du centre-ville de Victoria, près du centre d’accueil pour les visiteurs, suivi d'une cérémonie traditionnelle de bénédiction.

L'aînée Mary Ann Thomas a béni de façon traditionnelle le panneau portant une inscription dans sa langue maternelle. Photo : Photo: Ville de Victoria

Le chef Ron Sam, de la Première Nation de Songhees affirme que c’est un pas important.

C’est important pour les jeunes de la Première Nation de Songhees de voir notre langue dans notre territoire. Chef Ron Sam, Première Nation de Songhees

Les panneaux mentionneront des endroits-clés comme l'hôtel de ville, le quartier chinois, le vieux Victoria et la rue Douglas en langue lekwungen. Des indications dans cette langue autochtone figureront aussi sur 10 autres panneaux de grand format, et 57, plus petits.

C’est pour reconnaître que Victoria est située sur le territoire traditionnel des Premières Nations de Songhees et d'Esquilmalt, a expliqué la Ville dans un communiqué.

D’après un reportage de Sarah Towle