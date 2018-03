Une chronique de Jean Marc Robichaud

C'est la troisième année consécutive que l'Océanic entame les séries éliminatoires contre une équipe des Maritimes. Au printemps 2016, les Islanders de Charlottetown se pointaient à Rimouski. L'Océanic disposait alors de l'avantage de la glace avec sa 8e position au classement de fin de saison. Malgré tout, l'équipe bas-laurentienne s'était inclinée deux parties à quatre devant des insulaires trop forts pour eux. Le printemps fut de courte durée pour l'équipe « de toute une région ».

En 2017, ce ne fut guère plus reluisant. Ce sont les SeaDogs de Saint-Jean qui recevaient chez eux l'Océanic en première ronde. Contre la puissante équipe des Maritimes, l'issue de cette série de matchs ne laissait aucun doute. Saint-Jean était la formation à battre l'an dernier. D'ailleurs, les Seadogs ont gagné la Coupe du Président couronnant l'équipe championne chaque année dans la LHJMQ.

Et voilà qu'en 2018, l'Océanic affrontera, dès vendredi, encore une équipe des Maritimes pour commencer les séries. Cette fois, ce sont les Wildcats de Moncton qui visiteront le Colisée Financière SunLife pour les deux premières parties d'une possibilité de sept affrontements.

Par contre, les partisans rimouskois n'ont vu les Wildcats qu'une seule fois cette saison et cette partie remonte au début du mois d'octobre, moment où Moncton dominait la ligue et que Rimouski (12e) gravissait encore les échelons du classement général.

Wildcats

Même si Moncton a terminé la saison au 14e rang du classement général, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. L'alignement présente des joueurs très intéressants : Jeremy McKenna (12), Anderson MacDonald (91), Alexander Khovanov (31), Jacob Pelletier (11), Mika Cyr (24), James Phelan (81) sont à surveiller à l'attaque. Tout comme les défenseurs Nicolas Welch (77), Daniil Miromanov (62) et Gabriel Sylvestre (3), tous des vétérans à la ligne bleue. Et rappelons que le gardien Mark Grametbauer vient d'être nommé le joueur le plus utile à son équipe.

Plusieurs indices nous laissent croire que c'est une bien meilleure équipe que ce qu'on peut voir sur papier. Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski.

Il ne faut donc pas accorder trop d'importance au 14e échelon qu'occupe Moncton. Même si les Widcats ont connu tout un automne pour ensuite glisser constamment au classement, ils disposent d'une force de frappe indéniable. Des buts, ils en ont compté autant que l'Océanic cette année (RIM—231 et MON—233).

Mais ce qui nous remplit encore plus de fierté, c'est d'avoir remporté le Robert-Lebel, le trophée remis à l'équipe qui a accordé le moins de buts dans toute la LHJMQ. Une première dans l'histoire de l'Océanic! Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski

C'est effectivement du côté défensif que se situe la principale différence entre les deux équipes. Détentrice du trophée Robert-Lebel, Rimouski est la formation qui a conservé la meilleure moyenne de buts alloués, seulement 174 cette saison. Au 14e rang, l'équipe de la HubCity (Moncton) en laissait passer 282!

Unités spéciales

Cela dit, on estime généralement que c'est l'efficacité des unités spéciales en avantages et en désavantages numériques qui départage les gagnants des perdants en séries.

Si l'Océanic et les Wildcats affichent des statistiques offensives équivalentes à cinq contre cinq, leurs forces diffèrent en supériorité numérique. Moncton fera face à la meilleure défensive de la ligue alors que Rimouski s'attaquerait à la 11e du circuit.

Autrement dit, le Power Play (PP) rimouskois attaquera un Penalty Killing (PK) moyen alors que le PP des Wildcats va se mesurer contre la meilleure unité de la ligue en situation de désavantage numérique. C'est, en principe, ce qui différencie les deux formations et qui devrait sceller l'issue de cette série de rencontres entre les deux clubs.

En fin de compte

En séries éliminatoires, les statistiques favorisent généralement les équipes dont les unités spéciales sont plus performantes. Mais gare à quiconque baissera la garde. Il faut toujours considérer qu'en série, l'intensité monte toujours de quelques crans.

De plus, si Rimouski a une équipe perçue comme très robuste au Québec, Serge Beausoleil rappelle que ce n'est rien quand on se compare au style vigoureux des équipes des Maritimes.

Il y a des joueurs qui vendent ça cher la livre de l'autre côté. Ça va être du pouce par pouce dans cette série-là. Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski

Cette série opposant Rimouski et Moncton ne sera probablement pas l'exception qui confirmera la règle. La plupart des experts projettent la victoire de l'Océanic.

Mais comme il y a loin de la coupe aux lèvres, il ne faudrait pas rester pris entre l'Arabe et le Corse.

En passant, la coiffure adoptée par les joueurs de l'Océanic pour les séries cette année sera du style mohawk.

Bonne première ronde de série à tous!