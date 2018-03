Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer a dit en fin de matinée que les pays de l’Union européenne (UE) ainsi que plusieurs autres pays seraient pour le moment exemptés de ces sanctions qui doivent entrer en vigueur vendredi.

Le président américain devrait officialiser cet état de fait en journée.

« Nous avons les deux pays de l'ALENA et nous savons qui ils sont [Canada et Mexique]. Nous avons l'Europe. Nous avons l'Australie, nous avons l'Argentine et le Brésil et qui j'oublie, évidemment la Corée du Sud avec laquelle nous sommes en négociation », a affirmé Robert Lighthizer lors d'une audition devant le Congrès américain.

« Cela est très proche de ce à quoi nous nous attendions », a réagi un haut responsable européen à Bruxelles. Paris, Berlin, Rome et Bruxelles se gardent cependant pour l'instant de se réjouir trop vite, attendant l'annonce du président Trump.

Le représentant américain au commerce, Robert Lightizer, avait déjà indiqué mercredi au Congrès que les pays qui sont en négociation avec les États-Unis pour être exemptés des sanctions bénéficieraient d'un sursis supplémentaire.

M. Lighthizer a indiqué lors de son audition que tant que les dossiers déposés dans le cadre de ce processus par les pays qu'il a nommés seraient en cours d'examen, les tarifs seraient suspendus pour eux.

L'administration américaine a ouvert lundi dernier un processus de demande d'exemption à ces tarifs annoncés par Donald Trump le 8 mars.

Plusieurs responsables européens se sont rendus à Washington ces derniers jours, dont la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström, pour demander que l'Union européenne soit exemptée.

Mme Malmström a précisé jeudi qu'Européens et Américains allaient créer un groupe de travail pour discuter de plusieurs dossiers commerciaux, dont l'acier et l'aluminium.

Elle a expliqué qu'il s'agirait de discuter entre autres de « la protection des investissements », de « la surcapacité » dans le secteur de l'acier, mais aussi de « différends commerciaux », en particulier dans le secteur agricole.

Selon le Global Steel Trade Monitor, les États-Unis sont le premier importateur mondial d’acier avec 34,6 millions de tonnes métriques en 2017.

Le Canada, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique et la Russie sont les principaux pays qui fournissent de l'acier aux États-Unis.