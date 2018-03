La plateforme appartenant à Google a subtilement ajouté ces nouvelles règles à ses politiques lundi. Elles entreront en vigueur en avril, a indiqué une porte-parole.

YouTube cible spécifiquement les vidéos qui visent à vendre des armes à feu et des accessoires, y compris celles qui font des ventes indirectes en redirigeant les internautes sur d’autres sites.

Les accessoires ciblés par YouTube incluent ceux qui permettent à une arme de tirer plus rapidement, comme les dispositifs de mitraillage (bump stocks). Ces derniers sont de plus en plus critiqués aux États-Unis, depuis qu’un tireur a utilisé un de ces dispositifs lors d’une attaque contre une foule rassemblée à Las Vegas en octobre 2017.

Les vidéos expliquant comment fabriquer des armes, des munitions, des chargeurs de grande capacité, des silencieux et d’autres accessoires seront aussi interdites. Même chose pour les vidéos montrant comment installer ces accessoires.

YouTube a modifié ses règles à plusieurs reprises au cours de la dernière année, suscitant parfois la grogne des créateurs de contenu.

L'annonce de ces changements cette semaine arrive en plein débat sur la place des armes à feu aux États-Unis, où une fusillade a fait 17 morts dans une école secondaire de la Floride. Une marche est d’ailleurs prévue, samedi à Washington, en mémoire des victimes et pour réclamer des mesures de contrôle des armes à feu plus strictes aux États-Unis.