Quelques heures seulement après son retour à l’hôpital en ambulance, il a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade 4. Les médecins doutaient qu’ils puissent même survivre à la nuit.

« J’imagine que ce n’était pas le moment de mourir », dit David Doucette, 52 ans. « Pour moi, qui viens d’ici [de la Nouvelle-Écosse], c’est inacceptable. Et je suis certain que tout Néo-Écossais penserait la même chose. »

Il veut que son histoire permette de mettre un visage sur la crise du système de santé.

Quatre visites à l’urgence

Ses problèmes de santé ont commencé à l’été 2017, quand il a trouvé une bosse de la grosseur d’une bille sous son bras gauche. Il a aussi constaté avoir des pertes d’équilibre après avoir pris sa douche.

Inquiète, sa conjointe, Kelly Steeves, l’a emmené à l’urgence du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, à Halifax. Le personnel les a renvoyés à la maison.

Un peu plus tard, ils sont retournés à l’hôpital. Un médecin a alors ordonné une biopsie, en leur disant de retourner chez eux.

L’état de santé de David Doucette a continué à se détériorer. « On a attendu et attendu. Je lui ai finalement dit qu’il fallait retourner à l’hôpital », explique Kelly Steeves. Elle l’a traîné à l’urgence, encore une fois, sans succès.

Lymphone non hodgkinien

Tenaces, ils sont retournés au Queen Elizabeth II le jour suivant. David Doucette affirme qu’il avait de la difficulté à se tenir debout et dit que tout son côté gauche était enflé. « Il ne pouvait plus s’asseoir et s’est étendu. Il fallait qu’il voie un docteur et rapidement », raconte la femme.

Kelly Steeves a eu l'idée d'appeler le 911, ce qui a sauvé la vie de David Doucette. Photo : Radio-Canada/CBC/David Laughlin

David Doucette et elle ont alors quitté l’urgence et se sont rendus dans un centre commercial à proximité. Kelly Steeves a alors appelé le 911 et les ambulanciers l’ont ramené à l’hôpital.

Le personnel a finalement constaté la gravité de son état. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital général Victoria.

L’hématologue de David Doucette, la Dre Wanda Hasegawa, dit que le cancer était tellement généralisé qu’il est plus rapide de nommer les organes non atteints. Il est resté quatre mois à l’hôpital pour son traitement.

Pas de médecin de famille

Mais à sa sortie, David Doucette n’avait toujours pas de médecin de famille. Kelly Steeves a imploré de nombreuses cliniques, pour qu’ils le prennent comme patient, sans succès. « J’étais désespérée. J’ai tenté de l’inscrire à la liste d’attente provinciale pour un médecin de famille. Mais on m’a dit que l’attente est d’un an ou deux. Il n’a pas ce temps-là! »

L'urgence du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II Photo : Radio-Canada/CBC

David Doucette a tenté pendant des années d’obtenir un médecin de famille. La Dre Hasegawa croit que cette situation a pu être un facteur dans les problèmes de son patient.

Le Dr Kirk Magee, de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, croit que David Doucette a reçu les meilleurs soins possible. Il assure qu’il y aura une enquête sur ce qui s’est passé.

David Doucette a appris cette semaine qu’il est en rémission. Depuis ses mésaventures à l’hôpital, il a aussi trouvé un médecin de famille.

D'après un reportage de Carolyn Ray, de CBC